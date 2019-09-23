Российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе

В городе Губкине Белгородской области депутат местной областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, предположительно, с переломом бедра и повреждением плеча. Об этом сообщается в Telegeram-канале «Белгород №1». Пресс-служба ГОКа подтвердила факт ДТП в сообщении на сайте информационного портала города.

По информации пресс-службы, ДТП с участием депутата Олега Михайлова произошло вечером в субботу, 21 сентября. «На место ДТП были незамедлительно вызваны экипажи скорой помощи и ГИБДД. Пострадавшему была оказана первая помощь, он был отправлен в больницу. Предварительный диагноз — перелом бедра и повреждение плеча», — говорится в сообщении.

«Зрелище было ужасное. Водитель гнал на такой бешеной скорости, а когда сбил парня на пешеходном переходе — даже не остановился. Ребенок сначала отлетел, потом водитель еще и переехал его», — рассказала Telegeram-каналу «Белгород №1» очевидица Екатерина Михайлова.

Уточняется, что, согласно результатам экспертизы, Михайлов был трезв. Он выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании обстоятельств инцидента и помочь в лечении пострадавшего подростка. ГОК также высказал желание совместно с городским округом заняться повышением безопасности участка, на котором произошло ДТП.

Ранее в Мурманске бывшая чиновница потребовала с родителей сбитого ею мальчика 100 тысяч рублей. Женщина заявила, что год назад подросток нанес ущерб ее иномарке. Мальчик выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную и попал под колеса. На машине, по словам водителя, остались царапины и поломалось зеркало.

В августе этого года сообщалось, что в Якутии отменили приговор сбившему троих человек депутату. Нетрезвый работник Госсобрания республики сбил на внедорожнике пешеходов, один из которых скончался, а двое получили травмы.

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