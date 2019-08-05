Сбившему трех человек российскому депутату отменили приговор

Верховный суд Якутии отменил приговор бывшему депутату Госсобрания республики Николаю Румянцеву, который, будучи за рулем автомобиля, сбил трех пешеходов, один из которых сразу скончался. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

В мае Якутский городской суд признал Румянцева виновным по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, передавал «Интерфакс».

Решение об отмене приговора было вынесено 30 июля, обратила внимание «Медиазона».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года в районе села Сырдах. Депутат на внедорожнике Nissan Patrol сбил трех пешеходов. Один из них умер на месте, еще двоих госпитализировали с травмами и ушибами. Тогда нетрезвый депутат пытался объяснить произошедшее отсутствием уличного освещения и сильным дождем.

Румянцев настаивал, что выпил алкоголь после ДТП, а также утверждал, что потерпевшие переходили дорогу в неустановленном месте. Следствие считало, что на момент аварии они находились на обочине.

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