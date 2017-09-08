На сбившего трех человек якутского депутата завели уголовное дело

Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Николай Румянцев, находившийся за рулем автомобиля нетрезвым и сбивший трех человек, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР) в пятницу, 8 сентября.

Расследование поручено следователю по особо важным делам следственного отдела по Якутску. Дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Авария произошла вечером 7 сентября на 23-м километре шоссе Якутск — Намцы в селе Сырдах. Депутат на внедорожнике Nissan Patrol наехал на трех пешеходов. В результате один человек скончался на месте, двое были доставлены в больницу.

Как отметили в управлении, установлено, что водитель был пьян. При этом мужчина не соблюдал скоростной режим в условиях недостаточной видимости, а также не учитывал дорожную и метеорологическую ситуацию.

В сообщении СКР личность депутата не раскрывается, однако ранее ее подтвердили в пресс-службе Ил Тумэна. Также сообщалось, что пешеходы переходили трассу в неустановленном месте, а 56-летний Румянцев объяснял произошедшее отсутствием уличного освещения и сильным дождем.