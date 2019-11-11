Российский водитель насмерть сбил ребенка, врезался в дом и погиб

В Алданском районе Якутии водитель не справился с управлением и сбил 14-летнего ребенка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как водитель автомобиля Toyota Sprinter Carib пытается затормозить перед поворотом, однако врезается в жилой дом, задев подростка. В результате аварии ребенок скончался на месте. 49-летний водитель умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

3 ноября на въезде в город Пионерский Калининградской области автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына в коляске, после чего водитель скрылся. Женщина умерла на месте, ее подруга и ребенок остались живы. Более четырех тысяч человек подписали петицию с требованием вынести максимальное наказание виновнику аварии.

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