Россияне массово потребовали наказания для сбившего насмерть мать с ребенком

Видео: Клопс. Ru / YouTube

Более 4 тысяч человек подписали петицию с требованием вынести максимальное наказание предполагаемому виновнику смертельной аварии в Калининградской области, который насмерть сбил женщину с двухлетним ребенком. Петиция «Хотим справедливости» появилась на сайте Change.org.

В петиции отмечается, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения»). Максимальное наказание в данном случае составляет 12 лет лишения свободы.

В УМВД по Калининградской области рассказали, что авария произошла днем 3 ноября на въезде в Пионерский, пишет РИА Новости. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына в коляске, после чего водитель скрылся. От удара коляска отлетела в канаву. Женщина умерла на месте, ее подруга и ребенок остались живы.

Очевидец аварии Антон рассказал изданию «Клопс.ру», что при въезде в город увидел автомобиль с разбитой правой стороной, ехавший в противоположную сторону. Дальше на дороге он заметил разбитые части автомобиля, ботинки и детский рюкзак. Мужчина с женой остановились, вышли из машины и увидели в канаве тело женщины. Рядом стояла ее подруга и держала на руках ребенка, она не пострадала, но просила помощи.

По словам Антона, мальчик «истошно кричал», его лицо и рот были в крови. У ребенка также была сломана рука. Очевидец доставил мальчика в больницу, сначала его положили в реанимацию, затем перевели в отдел нейрохирургии.

Сбежавшего водителя задержали через сутки после аварии. Им оказался 28-летний местный житель, у которого не было прав на вождение. Как пишет Клопс.ру, водитель сам сдался полиции. Его арестовали до 4 января.

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