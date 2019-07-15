Сын российского депутата сбил двух пешеходов на скорости 200 километров в час

Сын депутата собрания Кунашакского района Челябинской области Ильфата Имангулова Руслан сбил двух человек насмерть на скорости 200 километров час. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет URA.RU со ссылкой на источники.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло примерно в 17 часов по местному времени. «На объездной дороге водитель, по его словам, пытался избежать столкновения с собакой. Машину выбросило на обочину», — сказали в пресс-службе ведомства. В результате автомобиль наехал на мужчину и женщину, они скончались.

Издание отмечает, что погибшие — бывший водитель главы района Сибагатулла Аминов и его жена. Чиновник подтвердил URA.RU, что ему сообщили о смерти бывшего подчиненного. «Он уволился в апреле», — отметил он. Аминов добавил, что не в курсе, кто был за рулем машины.

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