Устроивший GTA-заезд чиновник задавил таксиста на отобранной у него же машине

В Санкт-Петербурге сотрудник планово-финансового отдела городского комитета по образованию отнял машину Hyundai Solaris у таксиста, задавил его и прокатился по городу, пишет «Фонтанка.ру» в понедельник, 12 марта.
Инцидент произошел ночью 10 марта. Таксист, пассажиром которого был молодой чиновник, остановился на АЗС, чтобы заправиться. В тот момент, когда водитель вышел из салона, угонщик сел за руль и тронулся с места, сбив пытавшегося остановить его владельца авто.
Через десять минут 23-летний угонщик врезался в бетонную опору, после чего был задержан полицейскими.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в марте суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима 63-летнего уроженца Грузинской ССР, который 16 лет назад угнал машину у милиционера, сбил его и подался в бега.