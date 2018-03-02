Вор угнал патрульную машину, сбил милиционера и сбежал на 16 лет

Суд вынес приговор 63-летнему уроженцу Грузинской ССР, который 16 лет назад угнал служебную машину, сбил на ней милиционера и подался в бега. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

«В 2001 году во время доставления в ОВД за кражу задержанный воспользовался тем, что сотрудник милиции вышел из салона автомобиля, пересел на водительское сиденье, завел двигатель и, включив заднюю передачу, умышленно совершил наезд на милиционера, после чего с места преступления скрылся», — говорится в сообщении.

Осужденному назначены четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

20 ноября стало известно, что по факту наезда таксиста на сотрудника полиции в столичном аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело.

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