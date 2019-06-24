Депутат Госдумы на Lexus сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской. В результате 32-летний мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Утверждается, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат покинул место ДТП.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил факт аварии с автомобилем, который принадлежит Герасименко. По его информации, ДТП произошло в пятницу, 21 июня. Кто был в этот момент за рулем, источник не уточнил.

Оперативно связаться с депутатом не удалось. Помощница Герасименко заявила «Ленте.ру», что ей пока ничего не известно об инциденте. «Николай Федорович сейчас на мероприятии», — сказала она.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

Ранее в интернете появилось видео, как житель Челябинска на машине сбил двух человек, пробуксовав несколько секунд на одном из них. Выяснилось, что за рулем был бывший сотрудник правоохранительных органов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!