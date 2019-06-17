Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за пьяные ДТП. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 17 июня.

Так, теперь за ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Ранее за это давали до четырех лет. Авария с летальным исходом карается сроком до 12 лет лишения свободы. Если ДТП привело к гибели двух или более человек, максимальное наказание — 15 лет заключения.

Закон также ужесточает наказание за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и метро.

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей.

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