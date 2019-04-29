В МВД собрались «жестко и серьезно» усилить ответственность за нарушение ПДД

МВД готовит несколько инициатив по ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения, чтобы снизить смертность на дорогах. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, предложения будут «жесткими и серьезными». Другие подробности он не озвучил.

Колокольцев добавил, что смертность на дорогах снизилась с 19 до 13 случаев на 100 тысяч человек. «Конечная цель, нами поставленная, еще более жесткая — четыре человека на 100 тысяч населения», — сказал он.

«Коммерсантъ» уточняет, что озвученная министром цифра в 13,6 погибших была достигнута в 2017 году и затем почти не менялась. По данным ГИБДД, снижение аварийности наблюдалось до 2018 года и затем остановилось.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении уголовной ответственности водителей за оставление места ДТП, в котором погибли или серьезно пострадали люди. Теперь за это могут приговорить к сроку до 10 лет лишения свободы.

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