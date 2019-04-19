Правила получения водительских прав в России снова захотели ужесточить

ГИБДД России планирует изменить правила сдачи теоретического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает РИА Новости.

В частности, может увеличиться количество задач, а также измениться их систематизация по категориям. Кроме того, соискателей могут лишить права на один неправильный ответ в течение экзамена.

Окончательно переработать правила сдачи теоретического экзамена планируется к 2020 году.

Ранее сообщалось, что автошколам могут запретить обучение в онлайн-режиме и на необорудованных площадках. С апреля автошколы должны согласовывать c ГИБДД основные программы обучения.

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