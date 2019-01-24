У нового порядка сдачи на права нашлись противники

Минэкономразвития выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.

По оценке министерства, новые правила могут привести к лишним затратам автошкол, в том числе государственных, а также к слишком высокой нагрузке на инспекторов ГИБДД.

По инициативе МВД, сдачу экзамена на площадке автошколы и в городских условиях планируется объединить, оставив только «город». В этом случае, отмечают в Минэкономразвития, временные затраты на сдачу и пересдачу экзаменов существенно возрастут, ведь пересдавать разные дисциплины по отдельности уже не получится.

Также могут пострадать автошколы, вложившиеся в оборудование площадок. Согласно недавно принятым нормативам, каждая школа должна иметь специально оборудованную территорию площадью не менее 0,24 гектара. Теперь же уже понесенные расходы могут не окупиться и обернуться убытками. Особенно чувствительно это будет для государственных школ, в этом случае убытки понесет «бюджетная система».

Минэкономразвития предложило МВД доработать детали реформы. Авторы, в свою очередь, обещают дать детальный ответ на претензии.

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