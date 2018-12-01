Автошколы разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права

Согласно проекту реформы экзамена на водительские права, ученики автошкол будут ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления «Гильдии автошкол» Сергея Лобарева.

Отмечается, что таким образом проект предлагает снять запрет на езду ученика на автомагистралях. В МВД такое решение объяснили тем, что с развитием улично-дорожной сети ограничение на учебную езду устарело.

По мнению председателя правления «Союза автошкол» Москвы Александра Ачкасова, принятие проекта постановления принципиально никак не повлияет на учебный процесс внутреннего экзамена. Он отметил, что объединение «площадки» и «города» предполагает, что после внутреннего экзамена претендент на водительские права приходит в ГИБДД и выполняет разные упражнения уже в городских условиях.

Ачкасов пояснил, что сейчас курсант сдает «площадку» и во время внутреннего экзамена в автошколе, и при сдаче на права в ГИБДД. Он считает, что после реформы автошколы будут заинтересованы подготовить ученика, чтобы он сразу начал ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!