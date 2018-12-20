ГИБДД поддержала идею пересдачи теории при замене водительских прав

Начальник Госинспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников назвал «хорошей инициативой», которую следует должным образом сформулировать, идею введения обязательной пересдачи теоретического экзамена при замене водительских прав, проводимой раз в десять лет, пишет «Коммерсантъ».

Однако Черников подчеркнул, что этот вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов».

С предложением о пересдаче на права при плановой замене удостоверений выступил директор автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков из Ярославля на четвертом ежегодном конгрессе автошкол, в котором принял участие начальник ГИБДД.

Черников также полагает, что такие экзамены могут сдаваться на добровольной основе.

Глава союза столичных автошкол Александр Ачкасов добавил, что водителей, согласившихся на прохождение такой процедуры, можно вознаградить скидкой на приобретение полиса ОСАГО.

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