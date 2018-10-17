В Дагестане водительские права выдали умственно отсталым и шизофреникам

Четыре жителя Карабудахкентского района Дагестана, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере, получили водительские права. Об этом сообщает прокуратура республики.

«Указанным лицам поставлены диагнозы — умственная отсталость легкой степени и шизофрения. Таким образом, управляя транспортными средствами, они создают реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан», — подчеркнуло надзорное ведомство.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными водительских удостоверений.

В августе стало известно, что МВД планирует потратить 35,6 миллиардов рублей на оснащение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств микрочипами.

В конце июля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в России разрабатывается законопроект, который запретит сдавать экзамен на водительские права должникам по алиментам. Эксперты назвали такую идею дискриминацией.

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