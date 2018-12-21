ГИБДД открестилась от идеи переэкзаменовывать водителей для замены прав

Госавтоинспекция МВД не планирует вводить переэкзаменовку для водителей по истечении срока действия прав и получении нового удостоверения. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 декабря.

«В настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры», — говорится в сообщении. Там также подчеркивается, что никакие изменения в законодательстве, касающееся выдачи прав, не обсуждаются.

В ГИБДД уточнили, что вопрос о дополнительных испытаниях действительно обсуждался в Общественной палате России по инициативе представителей региональных автошкол.

«Прозвучавшие предложения являются исключительно дискуссионными и не влекут за собой никаких правовых последствий», — заявили в ведомстве.

20 декабря стало известно, что на ежегодном конгрессе автошкол было предложено ввести обязательную пересдачу теоретического экзамена по вождению при замене прав. Отмечалось, что глава ГИБДД Михаил Черников назвал переэкзаменовку водителей хорошей идеей и отметил, что ее стоит «сформулировать». Глава союза столичных автошкол Александр Ачкасов предложил награждать согласившихся водителей скидками на ОСАГО.

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