Скидку россиянам на дорожные штрафы назвали популизмом и собрались отменить

Правительство и депутаты Татарстана подготовят законодательную инициативу об отмене 50-процентной скидки на оплату дорожных штрафов в России, пишет «Коммерсантъ» в среду, 19 декабря.

Соответствующее указание дал президент республики Рустам Минниханов. По его мнению, эта льгота является популизмом, между тем бюджет теряет миллиарды рублей.

«Никакого улучшения собираемости мы не видим, от этого порядка больше не стало! Человек нарушил — значит, он должен заплатить штраф, — отметил Минниханов. — Эти же деньги пойдут на перекрестки».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, автор закона о скидке, действующего с января 2016 года, счел идею главы Татарстана «политической провокацией», которая может стать мощным «детонатором общественного недовольства».

В настоящее время у российских водителей есть возможность уплатить штраф с 50-процентной скидкой в первые 20 дней после вынесения постановления о нарушении правил дорожного движения. Льгота не распространяется на случаи управления машиной в состоянии алкогольного опьянения и на виновников ДТП, в которых есть пострадавшие, а также на тех, кто регулярно проезжает на красный свет и превышает разрешенную скорость.

В 2017 году из почти 109 миллионов рублей, собранных с дорожных нарушителей, по данным ГИБДД, 66 миллионов оплатили в льготный период.

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