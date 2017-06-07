Столичным водителям напомнили о связи неоплаченной парковки с сорванным отпуском

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) напомнила водителям о необходимости оплаты штрафов за нарушение ПДД перед отпуском. Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте в среду, 7 июня.

«Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, неплательщику могут ограничить выезд за рубеж. При этом в аэропорту исправить ситуацию будет уже невозможно», — отмечает МАДИ. Информация о снятии наложенного судом ограничения передается пограничникам в течение нескольких дней после оплаты.

В инспекции советуют оплачивать штрафы от МАДИ, АМПП и ГИБДД в первые шесть дней после получения сообщения. По истечении этого срока информация по ним передается судебным приставам, которые подают в суд заявления о закрытии границы для конкретных должников.

В 2017 году, по данным МАДИ, по этой причине ограничили выезд 52 жителям Москвы.

Ранее, в декабре 2016 года, сообщалось о мобильном пункте судебных приставов в аэропорту Санкт-Петербурга, открытом на новогодние праздники. В нем путешественники могли получить консультацию от сотрудников ФССП о наличии задолженности и возможность ее погасить.

Тогда же депутаты рассматривали законопроект, предписывающий ответственным структурам снимать ограничения на выезд за границу должникам в срок не позднее следующего дня после оплаты. Для этого, в частности, предлагалось ввести обмен документами между ФССП и другими органами власти в электронном виде.

В сентябре прошлого года житель Пермского края отсудил у государства 80 тысяч рублей за сорванный отпуск. В феврале он погасил долг по оплате штрафа, но информация об этом поступила от приставов пограничникам только 15 марта. Из-за этого путешественнику не удалось вылететь в Индию по путевке 10 марта.