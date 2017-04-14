Адвокат Павленского прокомментировал запрет художнику выезжать из России

Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Петра Павленского, прокомментировал запрет художнику-акционисту на выезд за границу в связи с невыплатой штрафа за поджог двери здания ФСБ. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 14 апреля.

«Павленский сразу заявил, что выплачивать штраф не будет», — подчеркнул Динзе. Адвокат отметил, что художник уже находится за границей — во Франции.

Материалы по теме «Это искусство, причем отличное» Эксперты о Павленском и о том, что такое акционизм

7 апреля сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов ограничила Павленскому выезд за границу. В ведомстве подчеркнули, что если акционист вернется в Россию, то обратно выехать не сможет.

В январе Павленский уехал из страны вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Сообщалось, что художник не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.

Материалы по теме «Я художник, я так вижу» Реакция соцсетей на акцию Павленского у ФСБ

Акциониста признали виновным в порче двери здания ФСБ на Лубянке, которое суд расценил как объект культурного наследия, в июне 2016-го. Художнику удалось избежать тюремного заключения, однако ему был назначен штраф.