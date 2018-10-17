Российские футболисты задолжали государству четверть миллиона рублей

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют в общей сложности долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По информации издания, общее число исполнительных производств составляет 111. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей. Большая часть долгов приходится на нарушения ПДД.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов московского «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. В список попали Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

За игроками «Динамо» числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма — 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда Евгения Маркова. В отношении игроков ЦСКА имеется четыре производства (6300 рублей), «Спартака» — пять (6000 рублей), «Зенита» — четыре (5000 рублей).

15 октября полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он в течение шести лет не платил алименты. По словам адвоката его бывшей жены Сергея Жорина, у футболиста накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.

14 октября футболисты «Крыльев Советов» Георгий Тигиев и Евгений Башкиров были задержаны в Самаре за пьяное вождение. У Тигиева в организме якобы были обнаружены следы амфетамина. У Башкирова содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило норму в три раза.

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