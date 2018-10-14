Два российских футболиста попались за рулем под наркотиками и алкоголем

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Георгий Тигиев задержан за рулем в Самаре с признаками опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сотрудниками полиции в Самаре задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области.

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Общественная организация «Ночной патруль» сообщила во «ВКонтакте», что у Тигиева в крови были обнаружены следы амфетамина. «Тигиев включил "Мамаева-Кокорина", хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями», — говорится в сообщении.

14 октября «Ночной патруль» сообщал, что в Самаре за вождение автомобиля в нетрезвом виде был задержан полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров. Футболист ехал на арендованной машине, при этом содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило у спортсмена норму в три раза.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками нескольких драк, в результате которых пострадали люди. Оба спортсмена являются фигурантами двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Они находятся в СИЗО.

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