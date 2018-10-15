Бывший муж Бузовой оказался под угрозой уголовного дела

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в течение шести лет не платит алименты бывшей жене Оксане. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Жорин.

Тарасов должен был переводить бывшей супруге деньги с ноября 2011 года. «В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», — отметил Жорин.

По его словам, «Локомотив», получив исполнительный лист, отказался погасить эту задолженность. Сам футболист после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. «В настоящее время мы передаем исполнительный лист в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста», — заявил адвокат.

Он отметил, что против Тарасова может быть возбуждено уголовное дело, полузащитника могут лишить родительских прав. Оксана — первая жена футболиста, у них есть общая дочь. После развода с ней он женился на телеведущей Ольге Бузовой — брак с ней распался в 2017-м. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко.

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