Жена Кокорина объяснила поведение мужа

Гражданская жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире Первого канала прокомментировала ситуацию вокруг футболиста.

«Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось. Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него (в марте футболист получил травму крестообразных связок колена и пропустил ЧМ-2018— прим. "Ленты.ру"). Он готовился четыре года», — заявила Валитова.

Женщина отметила, что не оправдывает поведение мужа. «Конечно, это не оправдывает. Нельзя было этого делать», — отметила она.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке. У пары есть годовалый сын.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым 8 октября устроил две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

В отношении Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. Футболисты помещены под стражу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!