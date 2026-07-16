Врач подсказала способы избавиться от отеков

Эндокринолог Павлова: Ходьба помогает избавиться от отеков

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что в жаркую погоду на теле часто появляются отеки. Способы избавиться от них она подсказала в своем Telegram-канале.

Доктор объяснила, что отечность летом, особенно в области стоп, как правило, не является опасной. По ее словам, это происходит из-за того, что в жару сосуды расширяются, а часть жидкости выходит из них в ткани. Врач заверила, что лучше всего справиться с отеками помогает обычная прогулка. «Даже несколько минут ходьбы каждый час помогают улучшить кровообращение», — отметила Павлова.

Также, чтобы избавиться от отеков летом, она посоветовала пить достаточно воды, контролировать количество соли в рационе и вечером давать ногам отдых, приподнимая их выше уровня тела. При этом врач предупредила, что самостоятельно принимать мочегонные препараты при отечности нельзя. Также она призвала обратиться к врачу, если отечность не проходит, присутствует только на одной ноге или сопровождается болью, покраснением или одышкой.

Ранее врач-ортопед Ануджа Джайна объяснил, почему суставы болят перед дождем. По его словам, на них влияют перепады атмосферного давления, влажность и понижение температуры.