Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:27, 16 июля 2026Забота о себе

Врач подсказала способы избавиться от отеков

Эндокринолог Павлова: Ходьба помогает избавиться от отеков
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что в жаркую погоду на теле часто появляются отеки. Способы избавиться от них она подсказала в своем Telegram-канале.

Доктор объяснила, что отечность летом, особенно в области стоп, как правило, не является опасной. По ее словам, это происходит из-за того, что в жару сосуды расширяются, а часть жидкости выходит из них в ткани. Врач заверила, что лучше всего справиться с отеками помогает обычная прогулка. «Даже несколько минут ходьбы каждый час помогают улучшить кровообращение», — отметила Павлова.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Также, чтобы избавиться от отеков летом, она посоветовала пить достаточно воды, контролировать количество соли в рационе и вечером давать ногам отдых, приподнимая их выше уровня тела. При этом врач предупредила, что самостоятельно принимать мочегонные препараты при отечности нельзя. Также она призвала обратиться к врачу, если отечность не проходит, присутствует только на одной ноге или сопровождается болью, покраснением или одышкой.

Ранее врач-ортопед Ануджа Джайна объяснил, почему суставы болят перед дождем. По его словам, на них влияют перепады атмосферного давления, влажность и понижение температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову
    В России перечислили рабочие специальности с растущими зарплатами
    Обнаружен удивительный способ снижения воспаления в легких
    Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»
    Жители многоэтажки в Ленобласти пожаловались на мокрые провода
    Названа модная замена шлепанцам
    Россиянка годами издевалась над 12 приемными детьми
    Постсоветская страна нарастила импорт нефтепродуктов и газа из России
    Число открытий компаний в России опустилось до минимума
    В России в продаже появился уникальный рамный внедорожник Toyota
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok