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15:35, 16 июля 2026Ценности

Россиянка примерила одежду дочери и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vikki_lifeblog

Россиянка с никнеймом @vikki_lifeblog примерила одежду дочери и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах женщина предстала вместе с дочерью. Она позировала в белом топе и мини-шортах и без макияжа. Затем девочка увела родительницу в другую комнату, где накрасила и одела как себя. Так, @vikki_lifeblog примерила бордовую майку, которая обнажала живот, черные спортивные брюки с заниженной талией и вьетнамки. Также она продемонстрировала коричневую помаду на губах, черные стрелки и светло-голубые тени на веках.

Ролик набрал 671 тысячу просмотров, восхитив и озадачив зрителей. «Какая шикарная мама! Огнище!», «А можно номер телефона мамы?», «Кто тут мама, а кто дочь?», «Ходят легенды, что мама все еще не вышла», «Я все еще жду маму в кадре», «Это не мама, а сестра прямо. Ну очень красивая женщина», — указали юзеры.

В июне свадебное агентство запечатлело 50-летнюю невесту Ольгу из Сочи, внешний вид которой взорвал соцсети.

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