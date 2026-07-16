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15:25, 16 июля 2026Путешествия

Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа

Европейские каникулы Бородиной и Сердюкова могли обойтись в 5 миллионов рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стоимость европейских каникул телеведущей и блогерши Ксении Бородиной и ее мужа-бизнесмена Николая Сердюкова подсчитали — отпуск мог обойтись паре в 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Бородина и Сердюков побывали во Франции, Италии и Турции. До Парижа они добирались бизнес-классом, такие билеты стоят от миллиона рублей. Во французской столице пара разместилась в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на Эйфелеву башню — 100 тысяч рублей за двое суток. Кроме того, туристы посетили концерт Бруно Марса, билеты стоили около 30 тысяч рублей.

В Италии супруги жили в отеле La palma Сapri (около миллиона рублей за неделю), отдали около 250 тысяч рублей за развлечения, а еще примерно 600 тысяч рублей — за билеты до Сардинии и гостиницу там. Затем Бородина и Сердюков поехали в Турцию, заселившись в роскошный отель Maxx Royal Kemer Resort (более 2 миллионов рублей за 10 ночей).

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии супруга. Она возмутилась из-за того, что пользователи сети обсуждают его финансовое положение.

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