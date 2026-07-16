Россиян решили склонить к благотворительности

«Ъ»: Минэкономразвития разработало план по развитию благотворительности в России

Минэкономразвития разработало план мероприятий по реализации в 2026-2027 годах концепции содействия развитию благотворительной деятельности, утвержденной правительством в начале года. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Коммерсантъ».

В плане предложены конкретные меры для расширения участия граждан и бизнеса в пожертвованиях, устранения бюрократических препятствий и перевода большого количества процессов в цифровой формат под контролем государства.

Само ведомство собирается развивать платформу «Добро.рф», где волонтеры могут найти себе дело, а организаторы — добровольцев. Предполагается, что портал станет своего рода единым окном для всей благотворительной экосистемы, позволяющим переводить средства в фонды, проверенные и одобренные государственными структурами.

Серьезное внимание чиновники уделили мотивации бизнеса по выделению средств на благотворительность. Взамен предприятиям могут уменьшить налог на прибыль, если деньги идут некоммерческим организациям из реестра Минэкономразвития. Также власти намерены активнее вовлекать в благотворительные проекты малый и средний бизнес. Для этого региональные власти получат методические рекомендации по выстраиванию социальных проектов и сбору средств на их реализацию.

Отдельный блок посвящен развитию сети «Добро.Центров» в городах и поселках. Это общественные пространства, где каждый может получить консультацию, как стать волонтером, а кроме того, через них распределяются продукты для нуждающихся.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова называет главными проблемами планов нехватку финансирования, слабую поддержку со стороны органов власти и отсутствие интереса со стороны населения.

Так, о работе «Добро.Центров» в своем регионе, как показал опрос, знают всего девять процентов населения. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на платформе «Добро.рф» зарегистрировано почти десять миллионов представителей волонтерского сообщества.

