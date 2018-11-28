Депутаты предложили перестать сажать водителей за побег с места ДТП

В России могут смягчить ответственность за оставление места ДТП, передает РИА Новости.

В настоящее время санкция части 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Законопроектом, внесенным в Госдуму группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым, предлагается дополнить перечень возможных наказаний штрафом в размере пяти тысяч рублей. По словам авторов инициативы, нередко за оставление места аварии наказывают совершенно невиновных людей.

Так, распространены случаи, когда после самостоятельного оформления ДТП один из участников остается на месте аварии и вызывает ГИБДД специально для того, чтобы полицейские наказали второго, который якобы скрылся.

Также под действие указанной статьи КоАП формально попадает водитель, который становится единственным участником аварии, не причинивший своими действиями никакого вреда другим участникам дорожного движения.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что, по инициативе МВД, употребление некоторых лекарств за рулем могут приравнять к употреблению спиртного или наркотиков с соответствующими последствиями для водителя.

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