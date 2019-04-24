Путин ужесточил наказание за оставление места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия водителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 24 апреля.

Если водитель скрылся с места аварии, в результате которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В случае летального исхода виновника могут посадить на семь лет; если погибли два и более человека, водителю грозит девять лет заключения.

Оставление места ДТП повлечет за собой административную ответственность только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, говорится в документе.

Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказания за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, 17 апреля. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, изменение законодательства было необходимо, поскольку люди, покинувшие место ДТП, часто несли меньшую ответственность, чем оставшиеся.

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