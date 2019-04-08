Наказание за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения ужесточат

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Милицейская волна» замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков, передает РИА Новости.

По его словам, изменения коснутся управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования и не имеющим права управления транспортным средством, либо лишенного прав. Поправки ужесточат наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП с тяжкими последствиями, а также тем, кто отказался пропустить автомобили экстренных служб. Санкции ожидаются и за проезд на красный сигнал светофора.

Представитель ГИБДД указал, что рассматривается вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения.

7 апреля вступил в силу приказ МВД, согласно которому автошколы должны будут согласовывать c ГИБДД основные программы обучения. Отмечается, что новые требования актуальны только в случаях получения организацией лицензии, истечения срока действия ранее выданного заключения, внедрения новых учебных программ или изменения количества филиалов заведения и их местонахождения. Кроме того, автошколы могут получить новую лицензию по собственному желанию.

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