В России изменятся правила сдачи на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права. Общее число задач будет увеличено, возможно введение балльной системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства.

Вместо универсальных билетов введут категории вопросов в зависимости от типа прав, которые хочет получить человек. Например, для получения прав категории А экзаменующемуся придется ответить на вопросы, касающиеся исключительно вождения мотоцикла и скутера. При сдаче на права категории СЕ задачи будут по по управлению грузовиком с прицепом. При этом общее число заданий в билетах, предположительно, будет увеличено.

В ГИБДД рассматривают возможность применить иностранную балльную систему оценки, по которой серьезность допущенной ошибки определяет количество начисленных штрафных баллов.

По данным издания, на разработку нового регламента по теоретическому экзамену у ведомства может уйти два года.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует ужесточить контроль за автошколами, запретить им вести обучение онлайн и на необорудованных площадках.

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