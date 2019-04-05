Сменился главный гаишник Москвы

Полиция Москвы подтвердила отставку начальника столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Генерал-майор полиции Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. Указ об освобождении от должности главы управления ГИБДД по Москве подписывает президент России.

Временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД по Москве назначен Алексей Диокин.

4 апреля Коваленко сообщил личному составу о своем уходе с должности, попрощался с коллективом и поблагодарил сотрудников за совместную работу, сообщил источник агентства. По его словам, отставка Коваленко не связана с ДТП на Можайском шоссе в Москве, когда Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с автомобилем «Нива», в результате чего погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Водитель внедорожника скрылся с места аварии, а затем сдался полиции после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

После ДТП глава МВД России вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии. Находившийся на месте инцидента инспектор ДПС уволен, еще шестерых привлекли к дисциплинарной ответственности.

53-летнего Виктора Коваленко назначили начальником столичного управления ГИБДД в марте 2015 года. В ноябре 2016-го ему присвоили звание генерал-майора полиции.

Он пришел на службу в милицию в 1988 году на должность милиционера-водителя.

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