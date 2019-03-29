Виновник смертельного ДТП явился в полицию после жесткого обращения Кадырова

Житель Чечни Муслим Джамбеков, ставший, предположительно, виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, явился в правоохранительные органы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Накануне [28 марта] я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии», — написал чеченский лидер. Он отметил, что виновник ДТП принял решение сдаться полиции сразу после того, как услышал его обращение.

В четверг, 28 марта, Кадыров призвал правоохранительные органы принять все меры для установления местонахождения и задержания Джамбекова. Глава Чечни заявил, что если предполагаемый виновник ДТП не явится в полицию, то его не простит народ, и он станет изгоем.

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта. В результате наезда внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen на «Ниву» погибли два человека. Водитель внедорожника с места ДТП скрылся. Предполагается, что за рулем находился 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

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