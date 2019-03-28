Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер заявил, что осуждает поступок местного жителя. «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!!» — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что если предполагаемый виновник ДТП не явится в полицию, то его не простит народ, и он станет изгоем. «Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь», — добавил Кадыров.

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта. В результате наезда внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen на «Ниву» погибли два человека. Водитель внедорожника с места ДТП скрылся. Предполагается, что за рулем находился 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

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