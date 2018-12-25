Кадыров посмотрел ролик малыша-видеоблогера и пожурил своих чиновников

vk.com / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел ролик малолетнего чеченского блогера Ханзалы Магомадова об отсутствии холодной воды в его доме в Грозном и поручил мэру города Ибрагиму Закриеву разобраться с этой проблемой. Об этом Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ох ты какой грозный чеченский блогер!.. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче — установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или все-таки разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждем, время пошло», — написал политик.

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