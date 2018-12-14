В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.

13 декабря Кадыров прокомментировал отчет Счетной палаты относительно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. «Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил он.

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Глава Чечни отметил, что правительство сократило ФЦП в регионе. Кроме того, по его словам, мешало излишнее внимание к его деятельности, бывшего «воина с автоматом». Кадыров подчеркнул, что доверие российского лидера помогало ему работать.

В декабре Счетная палата признала работу по развитию Северного Кавказа неудовлетворительной. В ведомстве отметили, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а сумма убытков от деятельности составила около трех миллиардов рублей.

При этом республиканский бюджет по-прежнему значительно зависит от дотаций федерального центра — в 2017 году Чечне выделили 27,08 миллиарда рублей.

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