Кадыров попросил ему не мешать и еще больше денег

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. Кадыров уверен, что достигнуть большего ему помешали недостаток денег и излишнее внимание к региону, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможности больших достижений в течение последних 11 лет Кадыров уверенно ответил: «Конечно же, могли бы». Глава региона настаивает, что республике необходимо больше денег для больших успехов.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил глава Чечни.

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Кадыров попенял российскому правительству за то, что оно сократило ФЦП в регионе. «Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — негодует глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что мешали излишнее внимание к деятельности «бывшего воина с автоматом», однако помощь президента России Владимира Путина и его доверие очень помогали работать. «Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — объяснял Кадыров.

Счетная палата ранее признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. Ведомство Алексея Кудрина настаивает, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а убытки от деятельности оцениваются в три миллиарда рублей. Более того, аудиторы недовольны долгостроями в регионе: по оценкам Счетной палаты, в регионе более тысячи объектов не могут достроить уже более восьми лет.

При этом республиканский бюджет по-прежнему значительно зависит от дотаций федерального центра — в 2017 году Чечне выделили 27,08 миллиарда рублей.

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