Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос «Путин — красавчик?» в эфире телеканала «Москва 24». Журналист процитировал вопрос, который задает своим гостям видеоблогер Юрий Дудь.

«Путин — абсолютный красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина. Я всегда говорю, я обязан Путину Владимиру Владимировичу. Будь он президентом, рядовым. Я всю свою жизнь обязан одному человеку — президенту Владимиру Путину. Такого красавчика второго нет», — сказал Кадыров.

Глава республики неоднократно высказывался в поддержку президента России Владимира Путина. В мае он призвал изменить конституцию ради Путина, продлив полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. По словам Кадырова, в настоящее время никто не может заменить действующего российского лидера.

В ноябре 2016 года Кадыров заявил, что в лице Путина выбрал себе командира и будет верен ему «по работе и по жизни».

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