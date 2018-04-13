Кадыров предложил дать Путину бесконечное количество сроков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно отменить ограничение по количеству президентских сроков. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу» в пятницу, 13 апреля.

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это», — заключил глава Чечни.

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По его словам, задумываться о другом главе государства не стоит, «пока нынешний президент во здравии». Кадыров также считает, что у Владимира Путина нет конкурентов.

В сентябре 2017 года Кадыров заявил, что на президентских выборах в марте 2018 года у Владимира Путина не будет конкуретнов. По его мнению, только действующий глава государства сможет «вести за собой российский народ», а время остальных кандидатов еще не пришло.

Согласно Конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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