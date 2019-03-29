За ДТП с извинившимся перед Кадыровым чеченцем ответили полицейские

Несколько руководителей и сотрудников московского ГИБДД наказаны за ДТП на Можайском шоссе с двумя погибшими, виновник которого скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

По его словам, находившийся на месте инцидента инспектор ДПС уволен. Еще шестерых привлекли к дисциплинарной ответственности и «предупредили о неполном служебном соответствии». Среди них: начальник столичного управления ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко, командир 1-го ОСБ ДПС подполковник полиции Алексей Сорокин, командир роты 1-го ОСБ ДПС капитан полиции Иван Шишков, начальник отделения майор полиции Иван Четвернин, старший инспектор 1-го ОСБ. Строгий выговор объявлен заместителю начальника УГИБДД Москвы полковнику полиции Алексею Диокину и начальнику отдела УГИБДД Москвы полковнику полиции Александру Савенкову.

25 марта внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen наехал на «Ниву» на Можайском шоссе. В результате находившиеся на пассажирских сиденьях легкового автомобиля мать и дочь погибли. Глава семьи был за рулем, получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Уехавшим с места ДТП водителем, предположительно, был 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков. 29 марта он пришел в полицию Грозного после того, как глава республики Рамзан Кадыров потребовал от силовиков найти нарушителя. В ближайшее время мужчину доставят в Москву.

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