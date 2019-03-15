Московских элитных гаишников поймали на взятке

В Москве сотрудников спецбатальона ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки от мужчины, хранившего наркотики. Об этом в пятницу, 15 марта, источник в правоохранительных органах сообщил РБК.

По данным следствия, полицейские остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, приехавшая в Москву из Ингушетии, а также мужчина, у которого изъяли 1,6 грамма амфетамина. Сотрудники потребовали от задержанного взятку, взамен пообещав не привлекать его к уголовной ответственности.

После инцидента один из родственников задержанного подал заявление в полицию. По его словам, речь идет о сотрудниках шестого отдельного специального батальона ДПС ГИБДД главного управления МВД по Москве (обслуживает Садовое Кольцо и считается элитным подразделением).

Материалы проверки по этому случаю были направлены в управление Следственного комитета России. Также к ним были приложены записи с камер наружного наблюдения.

13 февраля сообщалось, что в Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей. По версии следствия, они регулярно вымогали от 15 тысяч до 50 тысяч рублей под угрозой фальсификации результатов освидетельствования на состояние опьянения.

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