Гаишник продал «красивый номер» и сел

В Башкирии суд вынес приговор бывшему начальнику отдела регистрации автотранспортных средств уфимского ГИБДД за мошенничество с превышением должностных полномочий. Об этом во вторник, 12 февраля, источник в региональном управлении Следственного комитета сообщил «ToDay News Ufa».

По данным следствия, в 2017 году мужчина поставил на учет машину жительницы города Уфа, присвоив транспорту регистрационный знак с тремя цифрами семь. За оказанную услугу полицейский потребовал сумму в 25 тысяч рублей, однако при передаче денег был задержан.

После проведения служебной проверки мужчина лишился должности. Суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Свою вину бывший полицейский не признал и попытался обжаловать приговор, но Верховный суд республики Башкирия оставил первоначальное решение без изменений.

24 мая 2018 года сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС за взятку от пьяного водителя. Страж порядка остановил мужчину и предложил ему избежать лишения прав, передав пять тысяч рублей, которые нужно было положить в пустую пачку из-под сигарет и оставить на подоконнике поста ДПС. Водитель зафиксировал разговор на видео и обратился в правоохранительные органы.

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