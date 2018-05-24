Гаишник обиделся на маленькую взятку и погнался за пьяным водителем

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС за взятку от пьяного водителя. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Заявление на полицейского написал сам автомобилист, которого 10 мая страж порядка остановил около моста через Волгу. В тот день водитель был нетрезв, и сотрудник ГИБДД предложил ему избежать лишения прав, передав пять тысяч рублей, которые нужно было положить в пустую пачку из-под сигарет и оставить на подоконнике поста ДПС.

Нарушитель согласился, но вложил в пачку четыре тысячи рублей.

«Инспектор, увидев, что сумма взятки неполная, обиделся на автовладельца Ford Focus и позвонил коллегам с поста в Энгельсе с просьбой остановить там машину. Затем он переехал через мост, где, по версии водителя, начал ругать его нецензурными словами и заявлять, что тот поступил не по-мужски», — передает слова следователя СКР ИА «Регион 64».

Водитель решил наказать полицейского, обратившись в правоохранительные органы. В процессе переговоров с гаишником он вел видеозапись. Полицейскому предъявлено обвинение в мелком взяточничестве, он свою вину признал. Решается вопрос об отстранении инспектора от занимаемой должности.

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