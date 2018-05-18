Российский гаишник заставил инвалида бежать за машиной на тросе

В Татарстане пьяный инспектор ДПС избил, похитил и заставил мужчину, недавно перенесшего операцию на позвоночнике, бежать за своим внедорожником на тросе, чтобы тот заплатил ему 15 тысяч рублей, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 18 мая.

Полицейского уволили и вместе с помогавшим ему знакомым заключили под стражу. Дело расследуется по двум статьям УК: «Похищение человека» и «Вымогательство».

28 апреля возле ночного клуба «Пульс» в городе Буинске 27-летний полицейский вместе с 38-летним приятелем-бизнесменом пристали к проходившему мимо заведения 29-летнему мужчине — инвалиду третьей группы, рассказали следователи «Вечерней Казани».

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Поводом для претензий стала «блатная походка» потерпевшего. Мужчина рассказал, что это следствие проведенной операции, однако его все равно принялись избивать. Пытаясь сбежать, потерпевший бросил в напавших бутылку и попал одному из них в голову. После этого инвалида оглушили ударом по голове, погрузили во внедорожник и вывезли из города. Там его вытащили из машины, избивали и окунали в реку.

«Один из похитителей начал пугать потерпевшего: мол, за брошенную в голову бутылку мы тебя здесь утопим, — рассказал изданию старший помощник руководителя управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий. — После угроз у него потребовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч. Когда похищенный отказался платить, его привязали к бамперу машины буксировочным тросом и поехали, заставив жертву бежать следом по дороге. В итоге потерпевший согласился отдать деньги, его отвязали и снова затолкали в салон автомобиля».

Потерпевшего отвезли обратно в клуб, где он сбежал от похитителей и обратился в полицию. Врачи зафиксировали у него травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу.

В следствии добавили, что руководители главного обвиняемого, вплоть до районного начальника отдела ГИБДД, получили дисциплинарные взыскания.

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