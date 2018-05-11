Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего

МВД по Дагестану назначило служебную проверку после конфликта двух полицейских, которые ранили из пистолетов друг друга и прохожего, пытавшегося остановить их. Об этом в пятницу, 11 мая, представитель пресс-службы республиканской полиции сообщил ТАСС.

«В ходе конфликта двое полицейских выстрелили друг в друга из пистолетов. Один получил касательное (ранение) и после оказания помощи был отпущен, второй госпитализирован. Ранение получил и гражданский, пытавшийся остановить конфликт полицейских, после оказания помощи он также отпущен домой», — сообщили в МВД.

В настоящее время по факту инцидента, который произошел в ночь на 10 мая, проводится служебная проверка. Оба «дуэлянта» работают в ОВД города Избербаш и в момент конфликта находились не на службе. «По результатам проверки к ответственности будут привлечены как сотрудники, так и их непосредственное руководство», — отметили в полиции.

16 февраля 27-летний младший сержант полиции Майрбек Ташаев расстрелял из табельного автомата местного бизнесмена 36-летнего Апти Дутаева: убийство произошло в селе Алхан-юрт Урус-Мартановского района.

По данным СМИ, несколько лет назад у Дутаева возник конфликт с мужчиной по фамилии Магомадов, и он застрелил его на неком подобии дуэли. Расследование убийства по каким-то причинам было прекращено. Ташаев — двоюродный брат Магомадова — решил отомстить предполагаемому убийце.

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