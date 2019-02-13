Делящие общак в «тайной комнате» гаишники попали на видео

Следком

В Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей. Видео, на котором полицейские делят деньги, в среду, 13 февраля, опубликовано в группе Следственного комитета в WhatsApp.

Как говорится в сообщении ведомства, дележка проходила в специально отведенной «тайной комнате» стационарного поста ГИБДД.

По версии следствия, бывшие гаишники вымогали взятки под угрозой фальсификации результатов освидетельствования на состояние опьянения. Они регулярно получали от водителей от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Суд приговорил их к срокам от шести до восьми лет колонии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!