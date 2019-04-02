Главный гаишник Москвы подал в отставку

Глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник, 2 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, отставка Коваленко не связана с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в столичном главке ГИБДД возникли еще до аварии. Как отметил источник, в настоящее время Коваленко находится в отпуске. Указ об освобождении от должности главы управления ГИБДД по Москве подписывает президент России.

1 апреля сообщалось, что виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.

Авария произошла 25 марта: внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением Джамбекова врезался в «Ниву», в которой ехала семья из трех человек. В результате аварии женщина и ребенок скончались, а главу семьи госпитализировали. Джамбеков сбежал с места ДТП и уехал в Чечню.

Через три дня глава республики Рамзан Кадыров потребовал немедленно задержать виновника ДТП, а самому мужчине предложил сдаться полиции, иначе он станет изгоем для своего народа. 29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.

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