Сдавшегося Кадырову виновника смертельного ДТП доставили в Москву

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что 29-летний уроженец Чечни подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, еще один был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В ближайшее время Джамбекова передадут сотрудникам Следственного комитета России.

29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь россиянину, который потерял семью в ДТП по вине Джамбекова. В частности, уже принято решение приобрести для Романа Роменкова новую автомашину взамен разбитой. Необходимые средства будут выделены из фонда имени Ахмата Кадырова. «Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты», — сказал он.

25 марта внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen наехал на «Ниву» на Можайском шоссе. В результате находившиеся на пассажирских сиденьях легкового автомобиля мать и дочь погибли. 29 марта Джамбеков пришел в полицию Грозного после того, как Кадыров потребовал от силовиков найти нарушителя.

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