Появились подробности биографии сдавшегося Кадырову виновника смертельного ДТП

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

В 2008 году московский суд признал Джамбекова виновным в разбойном нападении и похищении документа. Его приговорили к наказанию в виде девяти лет лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В настоящий момент Джамбеков содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу и в ближайшее время будет переведен в один из столичных СИЗО. Отмечается, что из Грозного он был доставлен на самолете под конвоем.

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Виновник ДТП обратил внимание на то, что «со времени его пребывания в изоляторах условия содержания и качество пищи значительно улучшились», сообщили в ОНК. Также Джамбеков рассказал, что сотрудники полиции его не били, а телесные повреждения, которые имеются на его лице и теле, были получены в результате аварии.

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта: внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением Джамбекова врезался в «Ниву», в которой ехала семья из трех человек. В результате аварии женщина и ребенок скончались, а главу семьи госпитализировали. Джамбеков сбежал с места ДТП и уехал в Чечню.

Через три дня глава республики Рамзан Кадыров потребовал немедленно задержать виновника ДТП, а самому мужчине предложил сдаться полиции, иначе он станет изгоем для своего народа.

29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.

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